Juve - Inter, chiuso un settore dello Stadium per i 'buu' a Lukaku. E che stangata per Cuadrado (Di giovedì 6 aprile 2023) La Tribuna Sud dello Stadium chiusa per un turno. La Juventus paga i 'buu' razzisti di alcuni sostenitori nei confronti di Lukaku durante il caldissimo finale dell'andata della semifinale di Coppa ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 6 aprile 2023) La Tribuna Sudchiusa per un turno. Lantus paga i 'buu' razzisti di alcuni sostenitori nei confronti didurante il caldissimo finale dell'andata della semifinale di Coppa ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marifcinter : Fifa, #Infantino: 'Nel calcio non c'è posto per il razzismo o per qualsiasi forma di discriminazione. E' sempliceme… - fcin1908it : Juve-Inter, cori razzisti contro Lukaku confermati. E spunta il video della vergogna - forumJuventus : Casi documentati di episodi di razzismo dai tifosi di #Inter e #Roma contro giocatori della #Juve (con pochi clamor… - beppe_damiani : @Aleee_Inter @marifcinter Ma parlate pure quando qui la Juve sta subendo un attacco politico dalla FIGC. Dovevano p… - losfastidios : @FBiasin Giustissimo ma ovviamente l'indignazione massima solo con la Juventus per Lukaku, vero @RocNation ? Questa… -