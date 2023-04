Juve, giudice chiude curva Sud: decisione fa discutere (Di giovedì 6 aprile 2023) Il giudice sportivo chiude la curva della Juventus e i tifosi si arrabbiano. Dopo la semifinale di Coppa Italia, pareggiata 1 - 1 con l'Inter, il giudice ha disposto la chiusura della Tribuna Sud ... Leggi su sport.tiscali (Di giovedì 6 aprile 2023) Ilsportivoladellantus e i tifosi si arrabbiano. Dopo la semifinale di Coppa Italia, pareggiata 1 - 1 con l'Inter, ilha disposto la chiusura della Tribuna Sud ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... juventusfans : Questo è il VERO #razzismo, il #RazzismoAMaglieAlterne! La #Juventus ovviamente e come sempre prenderà dei seri pro… - Gazzetta_it : Giudice sportivo, la #Juve valuta il ricorso. #Razzismo: individuati due responsabili, uno è minorenne #CurvaSud… - Corriere : Lukaku e Handanovic squalificati per un turno, Cuadrado per tre. Chiusa la curva della Juve - fra_marchiano : RT @juventusfans: Questo è il VERO #razzismo, il #RazzismoAMaglieAlterne! La #Juventus ovviamente e come sempre prenderà dei seri provvedim… - DAVIDE8231460 : RT @JPeppp: Inutile farsi tante domande sulle decisioni del Giudice Sportivo. Il disegno ormai è chiaro: bisogna colpire la Juve. -