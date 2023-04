Juve, denunciati due tifosi: banditi dallo Stadium (Di giovedì 6 aprile 2023) La Juventus ha individuato i due tifosi protagonisti del filmato, diventato virale, con frasi e gesti razzisti durante Juventus-Inter di Coppa Italia. La società ha segnalato alla Digos i due nomi, un minorenne e un adulto, e avrebbe già deciso di bandirli dallo Stadium, applicando il cosiddetto “indice di gradimento”. Per il minorenne si profila L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 6 aprile 2023) Lantus ha individuato i dueprotagonisti del filmato, diventato virale, con frasi e gesti razzisti durantentus-Inter di Coppa Italia. La società ha segnalato alla Digos i due nomi, un minorenne e un adulto, e avrebbe già deciso di bandirli, applicando il cosiddetto “indice di gradimento”. Per il minorenne si profila L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

