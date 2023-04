(Di giovedì 6 aprile 2023) Giovanni, ex presidente dellantus, ha parlato del futuro del club bianconero ai microfoni di 1 Station Radio Giovanni, ex presidente dellantus, ha parlato ai microfoni di 1 Station Radio. PAROLE – «Non credo nelle minestre riscaldate. Inoltre, con Antonio ci si è lasciati male, anche se Agnelli, a cui fece il gestaccio anni fa, non è più presidente dellantus. Credo che Conte troverà una buona casa. Stimo il leccese, sia per le qualità tecniche che gestionali del gruppo, ma laavrà bisogno di altro. Anzitutto miche sicon. Ciò vorrebbe dire, infatti, che siano stati raggiunti gli obiettivi stagionali. Inoltre, sono del parere ...

... sono rimasto piacevolmente sorpreso e rattristato da come si trovavano in campo, dico rattristato perché mi sarebbe piaciuto vederlo anche alla'. Juventus,boccia il ritorno di ...Le parole di GiovanniGigli, ex presidente della Juventus, dopo le polemiche per il derby d'Italia GiovanniGigli ha parlato di Inter - Juventus ai microfoni di 1 Football Club. PAROLE - "Se ci fosse stato fallo, sarebbe stato commesso a centrocampo. Dunque, si sarebbe trattato di un episodio molto ...A '1 Football Club', programma radiofonico condotto in onda su 1 Station Radio, è intervenuto GiovanniGigli, ex presidente della Juventus . Di seguito, un estratto delle sue dichiarazioni. Quali sono le sensazioni sulla prossima sentenza per il caso plusvalenze 'Non conosco le argomentazioni ...

Juve, Cobolli Gigli: «Mi auguro si continui con Allegri, ma mi piace Paulo Sousa» Calcio News 24

Quanto accaduto tra i calciatori avviene al termine di una partita molto tesa come Juventus-Inter. I giocatori dovrebbero imparare da Del Piero, il quale non reagiva mai alle provocazioni avversarie.Cobolli Gigli si è rivolto così ai tifosi della Juve tramite i microfoni di 1 Football Club. LE PAROLE – «Sono totalmente ingiustificabili i tifosi, così come i giocatori. Quanto accaduto tra i ...