Juric può lasciare il Torino | Cairo pensa ad un allenatore della Serie A!

(Di giovedì 6 aprile 2023) La Serie A sta entrando nel rush finale di questa stagione e tutto è ancora molto incerto. La lotta Champions è più aperta che mai con cinque squadre in 7 punti e una Juventus leggermente più staccata, ma in grande rimonta dopo la penalizzazione di 15 punti in classifica. Nella lotta per non retrocedere, l’Hellas Verona ha decisamente cambiato marcia in questo 2023 e sembra poter insidiare Spezia, Lecce e Salernitana. A metà classifica, invece, la situazione sembra abbastanza stabile e molti club sono già al lavoro per programmare la prossima stagione. Oltre ai diversi cambi per provare a rinforzare la rosa, non è scontato che alcune società optino per un cambio di guida tecnica. Paolo Zanetti Empolivia a fine stagione?a Zanetti dall’Empoli Tra queste, ci potrebbe essere anche il ...