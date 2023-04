Joker 2 | il regista Todd Phillips annuncia la fine delle riprese

Leggi su lifeandpeople

(Di giovedì 6 aprile 2023) Life&People.it “That’s a wrap!”. Con un post pubblicato sul suo profilo Instagram, ildichiara ufficialmente concluse ledell’attesissimo “: Folie à Deux”. Poi ringrazia il cast (e la troupe) rilasciando alcuni scatti inediti. In programma a partire dal 4 ottobre 2024 in tutti i cinema,2 (Folie à Deux) è uno dei film più chiacchierati degli ultimi mesi. Le, iniziate a2022 e avvenute tra le vie di New York, sono state, infatti, spesso intercettate dai passanti, incuriositi specialmente dalla new entry del cast, la scintillante Lady Gaga. L’artista affiancherà Joaquin Phoenix (nei panni di Arthur Fleck, aka) nel ruolo di Harleen Frances Quinzel, da tutti conosciuta come ...