Johnny Depp riappare in pubblico dopo il processo contro Amber Heard: l’attore a Cannes come Luigi XV (Di giovedì 6 aprile 2023) Johnny Depp torna a ruggire in pubblico. Ci pensa il Festival di Cannes a srotolare il tappeto rosso per la stella hollywoodiana caduta momentaneamente in disgrazia per le accuse di molestie e infine trionfante al processo contro la ex moglie Amber Heard. Il divo sarà sul red carpet del film che aprirà Cannes il 16 maggio prossimo. Si tratta dell’opera a sfondo storico Jeanne Du Barry, diretta da una pupilla di Cannes, l’ex modella e attrice Maiwenn. Depp è protagonista assoluto del film indossando i panni antichi e nobili del re di Francia, Luigi XV. Al centro della storia c’è oltretutto il rapporto sentimentale di corte più chiacchierato del settecento. Quello dell’anziano re per la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 6 aprile 2023)torna a ruggire in. Ci pensa il Festival dia srotolare il tappeto rosso per la stella hollywoodiana caduta momentaneamente in disgrazia per le accuse di molestie e infine trionfante alla ex moglie. Il divo sarà sul red carpet del film che apriràil 16 maggio prossimo. Si tratta dell’opera a sfondo storico Jeanne Du Barry, diretta da una pupilla di, l’ex modella e attrice Maiwenn.è protagonista assoluto del film indossando i panni antichi e nobili del re di Francia,XV. Al centro della storia c’è oltretutto il rapporto sentimentale di corte più chiacchierato del settecento. Quello dell’anziano re per la ...

