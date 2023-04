Johnny Depp apre il Festival di Cannes 2023 | il suo sarà il primo film sulla Croisette

Leggi su amica

(Di giovedì 6 aprile 2023) La prima foto dinei panni di re Luigi XV per il“Jeanne Du Barry” di Maïwenn. Che aprirà ildiil prossimo 16 maggio. Un colpo da maestro del direttore del. E un’occasione d’oro per l’attore di ritornare nel mondo che, a causa dei problemi giudiziari, lo aveva messo da parte (foo ufficio stampa) Non poteva sperare in un ritorno più spettacolare di questo. Perché il suodopo gli anni di scontri giudiziari con l’ex moglie e l’ostracismo di Hollywood, sta per ricevere un’accoglienza… reale.aprirà ildiil prossimo 16 maggio.lui il ...