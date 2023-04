(Di giovedì 6 aprile 2023) L'intervista Il titolo dell'intervista: ': the Diane Sawyer Interview - A Story of Terror, Survival and Triumph' racconta già tutto sulla terribile vicenda vissuta dall'attore, che, tra ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Recenserie : #MayorOfKingstown si è risvegliato dal torpore di questa stagione, ma probabilmente è troppo tardi per concludere i… - Recenserie : Protagonisti in ferie e situazioni ai limiti del plausibile la fanno da padrone in quel di Kingstown.… - lucaspinelli94 : Jeremy Renner: Attore, musicista e imprenditore americano - ANSA_Lifestyle : Il 6 aprile andrà in onda sulla #ABC la prima intervista di #JeremyRenner dopo l’incidente col gatto delle nevi: l’… - ninnitarantino : RT @IOdonna: L'attore di Avengers e Hawkeye, racconta per la prima volta in tv l'incidente in cui ha rischiato la vita -

L'intervista Il titolo dell'intervista: ': the Diane Sawyer Interview - A Story of Terror, Survival and Triumph' racconta già tutto sulla terribile vicenda vissuta dall'attore, che, tra le lacrime ha sottolineato come mentre era ...- a circa tre mesi dall'incidente in cui ha rischiato di perdere la vita - ha deciso di raccontare, in uno speciale televisivo , la sua personale versione della storia, ricordando il ...è stato recentemente vittima di un terribile incidente e ora, dopo diversi mesi, ha ricordato un dettaglio veramente ...

Jeremy Renner confessa: "Ho scritto una lettera d'addio alla mia famiglia dopo l'incidente" TGCOM

Jeremy Renner confessa: "Ho scritto una lettera d'addio alla mia famiglia dopo l'incidente". E' quanto emerge da una nuova clip, pubblicata in anteprima dalla trasmissione Good Morning America, della ...Jeremy Renner ha raccontato di aver scritto una lettera d'addio alla famiglia dopo l'incidente perché credeva di morire. Ecco come sta oggi, pronto per Disney+.