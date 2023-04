Jennifer Lopez sceglie Capri per lanciare i suoi spritz ipocalorici: lo spot è incredibile (Di giovedì 6 aprile 2023) Jennifer Lopez ha lanciato un nuovo prodotto, realizzato con Delola, un marchio di bevande alcoliche di cui è titolare, che farà impazzire i consumatori. Si tratta di una varietà di spritz ipocalorici, che salveranno gli aperitivi estivi di tutti quelli che cercheranno di stare attenti alla linea. La ricetta, dice JLO, si ispira alla tradizione italiana, senza aggiungere zuccheri né additivi. Come spiega Lopez nello spot: “La percentuale di alcool presente equivale circa a un calice di vino”. Delola ha realizzato per questo prodotto tre differenti gusti e, afferma l’attrice: “Sono tutti deliziosi”. La cosa più spettacolare però, è il meraviglioso spot pubblicitario realizzato dall’attrice, che ha scelto come palcoscenico le paradisiache spiagge di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 6 aprile 2023)ha lanciato un nuovo prodotto, realizzato con Delola, un marchio di bevande alcoliche di cui è titolare, che farà impazzire i consumatori. Si tratta di una varietà di, che salveranno gli aperitivi estivi di tutti quelli che cercheranno di stare attenti alla linea. La ricetta, dice JLO, si ispira alla tradizione italiana, senza aggiungere zuccheri né additivi. Come spieganello: “La percentuale di alcool presente equivale circa a un calice di vino”. Delola ha realizzato per questo prodotto tre differenti gusti e, afferma l’attrice: “Sono tutti deliziosi”. La cosa più spettacolare però, è il meravigliosopubblicitario realizzato dall’attrice, che ha scelto come palcoscenico le paradisiache spiagge di ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FQMagazineit : Jennifer Lopez sceglie Capri per lanciare i suoi spritz ipocalorici: lo spot è incredibile - infoitcultura : Ben Affleck: prima di Jennifer Lopez, c’era Matt Damon. «Senza di lui il mio nuovo film Air non esisterebbe» - infoitcultura : Ben Affleck: 'Jennifer Lopez ha accettato una parte nel mio film Air. Ma non perché è mia moglie' - rnbjunk : Spunta fuori un video di #JenniferLopez scartato nel 2008! Facciamo questo tuffo nel passato con #Brave. - SkyTG24 : Ben Affleck non si sente inadeguato accanto a Jennifer Lopez -