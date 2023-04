Jeanne Du Barry | Johnny Depp apre il 76° Festival di Cannes

Leggi su tuttotek

(Di giovedì 6 aprile 2023) Dopo un periodo di sconforto,si prepara a tornare sul grande schermo conDu, film d’apertura deldiQuello appena passato non deve essere stato un periodo facile per; le sue vicende private hanno avuto un forte impatto anche sulla sfera lavorativa. L’attore è stato infatti sollevato dal suo ruolo in Animali Fantastici e dal franchise di Pirati dei Caraibi, incrinando anche i suoi rapporti con la Warner Bros e la Disney. Non tutto però è stato perduto;sta infatti per tornare in un nuovo lungometraggio, dal titoloDu. Il film non passerà certo inosservato, visto che è stato scelto come film d’apertura al ...