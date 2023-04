Jay White is All Elite, All In a Wembley ed FTR campioni: il commento di All About Elite (Di giovedì 6 aprile 2023) L’ultimo episodio di Dynamite ha regalato sorprese, annunci di portata storica e colpi di scena e per questo motivo lo show è stato accolto molto positivamente dalla critica. L’episodio si è immediatamente aperto con l’attacco di Jay White ai danni di Ricky Starks, momento che ha di fatto sancito il suo approdo in pianta stabile in All Elite Wrestling. Abbiamo assistito a grandi segmenti come quello di MJF, il promo di Sammy Guevara ma soprattutto l’intervento al microfono di Bryan Danielson. La grande sorpresa è stato l’importantissimo aggiornamento in merito allo show londinese della AEW: si tratta del pay per view All In e la cornice sara quella dell’iconico Wembley Stadium. L’episodio si è concluso nel migliore dei modi, gli FTR hanno infatti riconquistato i titoli di coppia della AEW dandoci conferma della ... Leggi su zonawrestling (Di giovedì 6 aprile 2023) L’ultimo episodio di Dynamite ha regalato sorprese, annunci di portata storica e colpi di scena e per questo motivo lo show è stato accolto molto positivamente dalla critica. L’episodio si è immediatamente aperto con l’attacco di Jayai danni di Ricky Starks, momento che ha di fatto sancito il suo approdo in pianta stabile in AllWrestling. Abbiamo assistito a grandi segmenti come quello di MJF, il promo di Sammy Guevara ma soprattutto l’intervento al microfono di Bryan Danielson. La grande sorpresa è stato l’importantissimo aggiornamento in merito allo show londinese della AEW: si tratta del pay per view All In e la cornice sara quella dell’iconicoStadium. L’episodio si è concluso nel migliore dei modi, gli FTR hanno infatti riconquistato i titoli di coppia della AEW dandoci conferma della ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Godzdomo : Jay White debutta in AEW e Berlusconi ha la leucemia. Se tutte le giornate fossero cosi belle... - Zona_Wrestling : WWE: Alcuni membri della compagnia erano sicuri di ingaggiare Jay White, colpaccio AEW - Riky_Mira : _Jay White is #AllElite _Annuncio dello show a #Wembley La #AEW sembra aver rialzato la china ?? - SpazioWrestling : AEW: Si, Jay White è All Elite! *UFFICIALE* #JayWhite #AEW - ayr88qq : Battle?? #Wankbattle #roleplay #rolplay #trade #trad Lisa ann Sara jay Ava addams Valentina nappi Abella danger Angela white -