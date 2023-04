Jannik Sinner a Montecarlo: quando il sorteggio, teste di serie, possibili avversari e tabellone (Di giovedì 6 aprile 2023) Il terzo torneo di categoria Masters 1000 del 2023 del tennis, che si giocherà a Montecarlo, nel Principato di Monaco, vedrà il sorteggio dei tabelloni tenersi domani, venerdì 7 aprile, alle ore 17.00, quando si conoscerà la composizione dei main draw di singolare e doppio maschile. Jannik Sinner, numero 7, al momento è l’unico azzurro inserito tra le teste di serie: essendo il tabellone a 56 giocatori, i primi 8 del seeding, tra cui l’italiano, saranno esentati dal primo turno e non potranno incontrare le altre teste di serie nel secondo turno. Tutti gli altri potranno incontrare chiunque sin da subito. LE FASCE DEL sorteggio Dopo aver sorteggiato le posizioni di tutti i tennisti non testa di ... Leggi su oasport (Di giovedì 6 aprile 2023) Il terzo torneo di categoria Masters 1000 del 2023 del tennis, che si giocherà a, nel Principato di Monaco, vedrà ildei tabelloni tenersi domani, venerdì 7 aprile, alle ore 17.00,si conoscerà la composizione dei main draw di singolare e doppio maschile., numero 7, al momento è l’unico azzurro inserito tra ledi: essendo ila 56 giocatori, i primi 8 del seeding, tra cui l’italiano, saranno esentati dal primo turno e non potranno incontrare le altredinel secondo turno. Tutti gli altri potranno incontrare chiunque sin da subito. LE FASCE DELDopo aver sorteggiato le posizioni di tutti i tennisti non testa di ...

