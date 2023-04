Jack Black svela quale videogame potrebbe diventare una serie o un film all'altezza di The Last Of Us (Di giovedì 6 aprile 2023) L'attore Jack Black, tra le star di Super Mario Bros. Il film, ha svelato quale videogame spera abbia un adattamento cinematografico o televisivo. Jack Black è uno dei protagonisti del film animato Super Mario Bros e ha ora rivelato quale videogioco spera venga portato sugli schermi, televisivi o delle sale cinematografiche. L'attore, nel progetto attualmente nelle sale, ha dato voce a Bowser e si è sempre dichiarato un grande fan dei videogame. Jack Black, durante la promozione di Super Mario Bros. Il film, ha spiegato: "Sono un fan degli adattamenti, quando sono fatti nel modo giusto. The Last of Us è stato fantastico. E quello che è ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 6 aprile 2023) L'attore, tra le star di Super Mario Bros. Il, hatospera abbia un adattamento cinematografico o televisivo.è uno dei protagonisti delanimato Super Mario Bros e ha ora rivelatovideogioco spera venga portato sugli schermi, televisivi o delle sale cinematografiche. L'attore, nel progetto attualmente nelle sale, ha dato voce a Bowser e si è sempre dichiarato un grande fan dei, durante la promozione di Super Mario Bros. Il, ha spiegato: "Sono un fan degli adattamenti, quando sono fatti nel modo giusto. Theof Us è stato fantastico. E quello che è ...

