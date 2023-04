Ivano De Matteo racconta una scena di Mia (Di giovedì 6 aprile 2023) “Questa scena è la svolta del film perché si vede realmente il comportamento del protagonista, il fidanzato di Mia”, spiega il regista. Leggi Leggi su internazionale (Di giovedì 6 aprile 2023) “Questaè la svolta del film perché si vede realmente il comportamento del protagonista, il fidanzato di Mia”, spiega il regista. Leggi

Progetti e idee per vincere la sfida della sicurezza cibernetica Saluti istituzionali: Matteo Perego di Cremnago (Sottosegretario di Stato alla Difesa), Marco Silvestroni (Segretario di ... Ivano Gabrielli (Direttore del Servizio Polizia Postale e delle ... Dove vedere film Mia, streaming gratis Netflix o Prime C'è grande attesa per il nuovo film di Edoardo Leo con la regia di Ivano De Matteo. La pellicola Mia tratta la storia di Sergio, un infermiere del 118 e padre premuroso, che si preoccupa dell'amore malato e ossessivo della figlia adolescente. Nel cast anche Vinicio ... Mia è un film cupo e viscerale sull'amore che fa male Mia, il film di Ivano De Matteo, è uno di questi . Se avete visto i suoi precedenti Gli Equilibristi e I nostri ragazzi sapete di cosa parliamo. Con Mia " presentato in anteprima al BiF&st 2023 - si ... Saluti istituzionali:Perego di Cremnago (Sottosegretario di Stato alla Difesa), Marco Silvestroni (Segretario di ...Gabrielli (Direttore del Servizio Polizia Postale e delle ...C'è grande attesa per il nuovo film di Edoardo Leo con la regia diDe. La pellicola Mia tratta la storia di Sergio, un infermiere del 118 e padre premuroso, che si preoccupa dell'amore malato e ossessivo della figlia adolescente. Nel cast anche Vinicio ...Mia, il film diDe, è uno di questi . Se avete visto i suoi precedenti Gli Equilibristi e I nostri ragazzi sapete di cosa parliamo. Con Mia " presentato in anteprima al BiF&st 2023 - si ... Ivano De Matteo racconta una scena di Mia Internazionale Cosa vedere al cinema: "Mia" e "Stranizza d'amuri" Il consueto appuntamento del giovedì con il cinema è incentrato oggi su due film italiani. Il primo è 'Mia' di Ivano De Matteo che mercoledì prossimo alle 21 sarà alla Sala Sivori dove è proiettato ... In arrivo al Sivori il film “Mia” In arrivo al Sivori il film "Mia" di Ivano De Matteo, il 12 aprile 2023 alle ore 21 a Genova. Dibattito e proiezione del lungometraggio. Il consueto appuntamento del giovedì con il cinema è incentrato oggi su due film italiani. Il primo è 'Mia' di Ivano De Matteo che mercoledì prossimo alle 21 sarà alla Sala Sivori dove è proiettato ...In arrivo al Sivori il film "Mia" di Ivano De Matteo, il 12 aprile 2023 alle ore 21 a Genova. Dibattito e proiezione del lungometraggio.