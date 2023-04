Italia U23 femminile primo ko stagionale: l’Olanda passa 2-0 in amichevole (Di giovedì 6 aprile 2023) Prima sconfitta stagionale per la Nazionale Under 23 femminile che cede 2-0 in amichevole contro le pari età dell’Olanda. Lunedì 10 aprile alle 14.30 altro test probante per le ragazze di Nazzarena Grilli che affronteranno la Norvegia. Grilli per il match contro i Paesi Bassi si affida al 4-3-3, ma opta per un atteggiamento maggiormente prudente rispetto a quanto visto contro la Svezia. Le Orange ci provano con Smits e Ripa, ma Aprile difende bene i pali azzurri. L’Italia lascia l’iniziativa alle avversarie, ma si difende con ordine e aggressività. Il copione si ripete anche nella ripresa e al quarto d’ora l’Olanda passa grazie al destro di Ripa che approfitta di un disimpegno errato di Aprile. Le azzurrine trovano anche il pareggio (testa di Massimino a superare De ... Leggi su oasport (Di giovedì 6 aprile 2023) Prima sconfittaper la Nazionale Under 23che cede 2-0 incontro le pari età del. Lunedì 10 aprile alle 14.30 altro test probante per le ragazze di Nazzarena Grilli che affronteranno la Norvegia. Grilli per il match contro i Paesi Bassi si affida al 4-3-3, ma opta per un atteggiamento maggiormente prudente rispetto a quanto visto contro la Svezia. Le Orange ci provano con Smits e Ripa, ma Aprile difende bene i pali azzurri. L’lascia l’iniziativa alle avversarie, ma si difende con ordine e aggressività. Il copione si ripete anche nella ripresa e al quarto d’oragrazie al destro di Ripa che approfitta di un disimpegno errato di Aprile. Le azzurrine trovano anche il pareggio (testa di Massimino a superare De ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AzzurreFIGC : #Under23 ???? #Italia ?? #PaesiBassi ???? ?? Oggi, ore 15.30 ??? #Coverciano ?? Amichevole ?? In diretta streaming su ????… - RobertaFazio7 : RT @AzzurreFIGC: #Under23 ???? #Italia ?? #PaesiBassi ???? ?? Oggi, ore 15.30 ??? #Coverciano ?? Amichevole ?? In diretta streaming su ???? https:… - 19Ptfc : RT @AzzurreFIGC: #Under23 ???? #Italia ?? #PaesiBassi ???? ?? Oggi, ore 15.30 ??? #Coverciano ?? Amichevole ?? In diretta streaming su ???? https:… - Gattobianco149 : RT @AzzurreFIGC: #Under23 ???? #Italia ?? #PaesiBassi ???? ?? Oggi, ore 15.30 ??? #Coverciano ?? Amichevole ?? In diretta streaming su ???? https:… - PesceFrancesco1 : RT @AzzurreFIGC: #Under23 ???? #Italia ?? #PaesiBassi ???? ?? Oggi, ore 15.30 ??? #Coverciano ?? Amichevole ?? In diretta streaming su ???? https:… -