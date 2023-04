Italia-Svezia e Italia-Repubblica Ceca oggi, Mondiali curling 2023: orari, programma, tv, streaming (Di giovedì 6 aprile 2023) Una sola regola: non avere paura. oggi, giovedì 6 aprile, si giocano due partite molto importanti per la squadra Italiana di curling maschile impegnata ai Campionati del Mondo di Ottawa. Gli azzurri infatti dopo la convincente vittoria contro gli USA sfideranno alle ore 15:00 i detentori del titolo iridato della Svezia e, alle ore 20:00, la Repubblica Ceca. Il team capitanato da Joel Retornaz non dovrà temere i nordici, compagine che solo poche ore fa ha trovato la prima sconfitta della rassegna cedendo il passo alla Norvegia. I nostri ragazzi infatti hanno già dimostrato nel corso della competizione di essere in grado di poter mettere il bastone tra le ruote a qualsiasi avversario se concentrati sul ghiaccio. Allo stesso tempo il match successivo non dovrà però subire ... Leggi su oasport (Di giovedì 6 aprile 2023) Una sola regola: non avere paura., giovedì 6 aprile, si giocano due partite molto importanti per la squadrana dimaschile impegnata ai Campionati del Mondo di Ottawa. Gli azzurri infatti dopo la convincente vittoria contro gli USA sfideranno alle ore 15:00 i detentori del titolo iridato dellae, alle ore 20:00, la. Il team capitanato da Joel Retornaz non dovrà temere i nordici, compagine che solo poche ore fa ha trovato la prima sconfitta della rassegna cedendo il passo alla Norvegia. I nostri ragazzi infatti hanno già dimostrato nel corso della competizione di essere in grado di poter mettere il bastone tra le ruote a qualsiasi avversario se concentrati sul ghiaccio. Allo stesso tempo il match successivo non dovrà però subire ...

