Istat | spesa dei comuni per servizi sociali | con la pandemia esplode la spesa per area povertà | disagio adulti e persone senza dimora | +72 | 9%

(Di giovedì 6 aprile 2023) In emergenza sanitaria cambia lasociale dei: picco per il contrasto allaNel 2020, ihanno dovuto affrontare un anomalo incremento dei bisogni assistenziali, a causa dell'...

Dopo il balzo in avanti nei trimestri centrali dell'anno, ladelle famiglie è diminuita in ... Secondo la rilevazionesulla capacità utilizzata e sugli ostacoli alla produzione delle imprese ...'L'offerta di servizi socio - assistenziali di cui i cittadini possono beneficiare è caratterizzata da grandissimi divari territoriali', secondo il report dell''Ladei comuni per i servizi sociali. Anno 2020'. Lapro - capite media al Sud è al di sotto del dato nazionale per quasi tutte le tipologie di utenti. 'Questo si traduce in 155 euro ...È aumentata del 72,9% (da 555 a 959 milioni) laper l'area povertà, disagio adulti e persone senza dimora (dal 7,4% al 12,2% dellacomplessiva). In forte crescita i contributi a sostegno ...

La spesa dei comuni per i servizi sociali - Anno 2020 Istat

Nel 2020 la spesa per la povertà e il disagio è cresciuta del 72% ma restano gravi differenze territoriali su assistenza degli anziani e servizi ai bambini ...