Istat | “Al Sud la spesa pro capite per il welfare è metà della media nazionale Il 30% dei Comuni non offre assistenza ad anziani fragili”

Al Sud la spesa pro-capite per il welfare territoriale è di 66 euro, la metà della media nazionale (132 euro) e poco più di un terzo di quella del Nord-est (184 euro). Il confronto, particolarmente preoccupante mentre il governo procede lungo il percorso che dovrebbe portare all'autonomia differenziata, è contenuto nel report dell'Istat 'La spesa dei Comuni per i servizi sociali. Anno 2020'. Il Nord-ovest e il Centro si attestano su 145 e 141 euro, mentre le Isole sono in linea con la media nazionale. "Quasi il 30% dei Comuni del Mezzogiorno non offre il servizio di assistenza domiciliare agli anziani in condizioni di ...

