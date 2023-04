Israele bombarda il sud del Libano dopo lancio di razzi: soldati italiani nei bunker (Di giovedì 6 aprile 2023) Roma, 6 apr – Israele bombarda il sud del Libano, dopo il lancio di razzi effettuato dal territorio dello stesso Libano. Secondo le forze di difesa israeliane, 34 razzi erano stati lanciati in precedenza dal Libano meridionale contro la Galilea occidentale e settentrionale. Il sistema di difesa aerea Iron Dome ne avrebbe intercettati 25. Gli altri avrebbero invece colpito il territorio di Israele. Alcuni danni provocati e due feriti lievi riscontrati, un uomo ferito dalle schegge e un’altra persona colpita mentre cercava di raggiungere un rifugio. I media israeliani parlano di “attacco senza precedenti”. Di sicuro è uno dei più rilevanti sferrati dal territorio libanese dal conflitto del 2006. Le autorità delle ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 6 aprile 2023) Roma, 6 apr –il sud delildieffettuato dal territorio dello stesso. Secondo le forze di difesa israeliane, 34erano stati lanciati in precedenza dalmeridionale contro la Galilea occidentale e settentrionale. Il sistema di difesa aerea Iron Dome ne avrebbe intercettati 25. Gli altri avrebbero invece colpito il territorio di. Alcuni danni provocati e due feriti lievi riscontrati, un uomo ferito dalle schegge e un’altra persona colpita mentre cercava di raggiungere un rifugio. I media israeliani parlano di “attacco senza precedenti”. Di sicuro è uno dei più rilevanti sferrati dal territorio libanese dal conflitto del 2006. Le autorità delle ...

