Israele | ancora violenza nella moschea di Al-Aqsa Polizia israeliana lancia proiettili di gomma e granate contro fedeli musulmani

(Di giovedì 6 aprile 2023)die gas lacrimogeni per disperdere ida parte della, che ha nuovamente fatto irruzionedi Al, in una notte particolarmente simbolica in cui inizia la Pesaj, la Pasqua ebraica, emetà del mese di Ramadan. Il giorno prima, quasi 400 persone sono state arrestate dalle forze di sicurezza israeliane in un’operazione che ha provocato anche feriti e che è stata condannata, tra gli altri, dal segretario generale delle Nazioni Unite, António Guterres. Lanci di razzi da Gaza – E dopo la seconda tornata di scontri accaduti sulla Spianata delle Moschee, 7 razzi sono stati ...

Israele: ancora tensioni ad al-Asqa. Due razzi lanciati da Gaza Vatican News - Italiano

Per la seconda notte di fila non sono mancate le violenze tra palestinesi e israeliani davanti alla struttura religiosa, nel primo giorno della Pasqua ebraica ...Gerusalemme, nuovi scontri in moschea Per la seconda notte consecutiva decine di giovani palestinesi si sono scontrati con le forze di polizia israeliane nel complesso di al-Aqsa, nella Città Vecchia ...