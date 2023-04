Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RaiNews : Gerusalemme, polizia israeliana irrompe nella moschea di Al Aqsa: scontri e feriti. Razzi da Gaza verso Israele, Ha… - Geopoliticainfo : ????Secondo quanto sostiene l'emittente televisiva libanese al-Manar, citando fonti della sicurezza di Beirut, sareb… - Profilo3Marco : RT @rtl1025: ?? Sono stati 34 i #razzi lanciati dal #Libano verso #Israele, di questi 25 sono stati intercettati dal sistema di difesa anti… - BomprezziMarco : RT @dariodangelo91: 12/n ?????? Arrivano conferme da parte dell'esercito di #Israele: 34 razzi lanciati dal #Libano, 25 intercettati da #IronD… - DartNose : RT @matt1news: UN CENTINAIO DI RAZZI SPARATI DAL SUD DEL LIBANO CONTRO ISRAELE (CULTURES OF RESISTANCE) -

Pioggia disudal Libano nel primo giorno della Pasqua ebraica. Sono stati 34, denuncia Isaraele. Di questi 25 sono stati intercettati dal sistema di difesa anti missili e 5 sono caduti in ...Roma, 6 apr -bombarda il sud del Libano , dopo il lancio dieffettuato dal territorio dello stesso Libano. Secondo le forze di difesa israeliane, 34erano stati lanciati in precedenza dal ...Attacchi condal Libano, lanciati oltre confine in territorio israeliano sono stati respinti intercettando i missili col sistema di difesa dell'artiglieria. Non ci sono state segnalazioni immediate di ...

Pioggia di razzi su Israele dal Libano nel primo giorno della Pasqua ebraica. Sono stati 34, denuncia Isaraele. Di questi 25 sono stati intercettati dal sistema di difesa anti missili e 5 sono caduti ...Decine di razzi, forse addirittura un centinaio, sono stati lanciati dal Libano verso Israele, nella zona della Galilea nord-occidentale. Lo riferiscono i media israeliani. Secondo la tv Kan, si ...