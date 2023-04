Isola ecologica | il comune di Telese ottiene un finanziamento di oltre 900mila euro

(Di giovedì 6 aprile 2023) Tempo di lettura: 3 minutiTerme (Bn) – “E’ con grande soddisfazione che da Sindaco posso comunicare ai cittadini diTerme l’ennesimoottenuto dalla mia amministrazione”. Esordisce così Giovanni Caporaso, primo cittadino diTerme, nel commentare la graduatoria del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica che, con Decreto Dipartimentale n° 128 del 30/03/2023, ha finanziato la proposta deldiTerme per l’importo di977.664,00. “In soli due anni abbiamo portato abendieci milioni didi finanziamenti, solo per parlare di opere pubbliche e interventi sul ciclo dei rifiuti – continua così il Sindaco della città termale. E’ un lavoro di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TV7Benevento : Isola ecologica, Telese ottiene finanziamento di oltre 900mila euro - - Ivan__soli : @nicolettagiust1 @lenuccia82 @repubblica La fai per forza. Il socio deve buttare il materasso vecchio Lo metto nel… - AlexSgro11 : @essexelle Qualche anno fa dovevamo smaltire dei vecchi mobili e altra roba quando abbiamo svuotato casa della buon… - AntonioMazzar19 : @essexelle Strano. Io un tosaerba elettrico rotto l'ho portato all'isola ecologica del comune, che lo ha ritirato s… - newfrengo : @essexelle Portarlo ad una isola ecologica -

Nella notte appena trascorsa è scoppiato un incendio all'di Lagnasco. Secondo quanto riportato dalle forze di soccorso che hanno operato nell'area ubicata in via Praetta, le fiamme si sarebbero originate " per ragioni ancora da determinare " ..."La nostra " ha rimarcato il sindaco Massimo" è una scelta politica: la dimostrazione concreta di come si pratica la transizionee culturale sostenibile. Nessuna altra città delle ...... che sono spostate periodicamente in vari punti del comune, ad eccezione di tre fotocamere fisse in zona Breccelle, nell'area dell'. 'Questo sistema ci consente di tenere sotto ...

Isola ecologica, Telese ottiene finanziamento di oltre 900mila euro TV Sette Benevento

Si tratta del "posizionamento, in aree strategiche, di isole ecologiche tecnologicamente evolute – afferma l’amministratore delegato di Asm, Tiziana Buonfiglio - realizzate con un’ergonomia e un ...Il sistema di fototrappole contro lo sversamento abusivo di rifiuti sarà potenziato con l’installazione di nuove fotocamere su tutto il territorio comunale, ciò per prevenire e combattere il triste fe ...