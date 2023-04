Isola dei Famosi | Pier Silvio esclude alcuni concorrenti | chi sono e perché

Leggi su tvpertutti

(Di giovedì 6 aprile 2023) A un passo dall'inizio dell'dei(la prima puntata andrà in onda lunedì 17 aprile),Berlusconi ha preso delle drastiche decisioni per quanto riguarda il cast di questa edizione. Dopo tutto quello che è accaduto al GF Vip, i vertici dell'azienda stanno facendo molta più attenzione alla scelta del cast da mandare in Honduras per prendere parte a questa esperienza. Proprio per tale ragione, l'amministratore delegato della rete ha deciso di apportare delle modifiche all'ultimo momento per timore cheprotagonisti avrebbero potuto trascendere troppo nel trash. A tal riguardo, secondo quanto rivelato su Dagospia,saltati diversi nomi che, fino a poco tempo fa, erano stati dati per certi. Ecco idell'dei ...