“Isola dei famosi”, Pier Silvio Berlusconi blocca i naufraghi: chi non ci sarà (Di giovedì 6 aprile 2023) Mancano ormai pochi giorni all’inizio dell’attesissima edizione 2023 dell’Isola dei famosi e, mentre il cast completo è quasi in procinto di partire per le Honduras, è arrivata la notizia che Pier Silvio Berlusconi in persona avrebbe messo il proprio veto su una serie di concorrenti già selezionati. Tali vip non faranno parte del cast proprio su volere dell’amministratore delegato Mediaset, nonostante i loro contratti di partecipazione al reality – si vocifera – fossero già chiusi da tempo. Tra questi non naufraghi, spicca anche il fratello di un concorrente dell’edizione appena conclusa del Grande Fratello Vip. Isola dei famosi, Pier Silvio Berlusconi blocca i concorrenti: chi non ci ... Leggi su dilei (Di giovedì 6 aprile 2023) Mancano ormai pochi giorni all’inizio dell’attesissima edizione 2023 dell’deie, mentre il cast completo è quasi in procinto di partire per le Honduras, è arrivata la notizia chein persona avrebbe messo il proprio veto su una serie di concorrenti già selezionati. Tali vip non faranno parte del cast proprio su volere dell’amministratore delegato Mediaset, nonostante i loro contratti di partecipazione al reality – si vocifera – fossero già chiusi da tempo. Tra questi non, spicca anche il fratello di un concorrente dell’edizione appena conclusa del Grande Fratello Vip.deii concorrenti: chi non ci ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... trash_italiano : Tra i nomi dei concorrenti dell'#Isola dei Famosi saltati all'ultimo ci sarebbero anche quelli di Gianmarco Onestin… - trash_italiano : Il cast completo dell'#Isola dei Famosi 2023. [TvBlog] - enpaonlus : Riconoscimento del Sindaco di Carini al lavoro di contrasto al randagismo dei volontari ENPA ?@lazampa? ?… - bernyy66 : RT @GlosweetyGlo: Fallito come PdC, fallito come segretario del PD, fallito con ItaliaViva E come le soubrette, a fine carriera, ha trova… - solarenergy76 : RT @GlosweetyGlo: Fallito come PdC, fallito come segretario del PD, fallito con ItaliaViva E come le soubrette, a fine carriera, ha trova… -