Isola dei Famosi | cambiamenti all’ultimo minuto nel cast? Le sorprendenti rivelazioni

(Di giovedì 6 aprile 2023) Il reality showdeiè pronto a tornare sul piccolo schermo il 17 aprile, con la conduzione di Ilary Blasi. L’attesa tra i telespettatori è palpabile e, a pochi giorni dall’inizio, emergonoindiscrezioni riguardo ale allo staff del programma. Secondo il sito Dagospia, Piersilvio Berlusconi avrebbe deciso di intervenire personalmente suldel reality, con l’intento di evitare controversie e polemiche simili a quelle verificatesi durante il Grande Fratello Vip 7. Berlusconi avrebbe escluso alcuni vip dal, anche per ragioni legate alla pubblicità e al buongusto. Tra i concorrenti che, secondo Dagospia, sarebbero stati clamorosamente esclusi dopo aver firmato per partecipare al programma, ci sarebbero Gianmarco Onestini, fratello di Luca Onestini, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... trash_italiano : Il cast completo dell'#Isola dei Famosi 2023. [TvBlog] - enpaonlus : Riconoscimento del Sindaco di Carini al lavoro di contrasto al randagismo dei volontari ENPA ?@lazampa? ?… - vivailtrashhh : Purtroppo per il Tavassone il Grande fratello non è come l’isola dei famosi. Qui tutto viene riprese 24/24h… I gio… - DomenicoCrea5 : RT @GlosweetyGlo: Fallito come PdC, fallito come segretario del PD, fallito con ItaliaViva E come le soubrette, a fine carriera, ha trova… - CenturrinoLuigi : RT @GlosweetyGlo: Fallito come PdC, fallito come segretario del PD, fallito con ItaliaViva E come le soubrette, a fine carriera, ha trova… -

... una pinza o un sistema di visione artificiale, per poi completare l'con la parte di ... Sui cobot è utile anche la funzione di autoapprendimento: muovendo manualmente i braccicobot nelle ...Cristina Scuccia - pronta ad affrontare l'Famosi - ne ha da vendere e, in ogni sua parola, non si può far altro che percepire una grande voglia di mettersi in gioco. Ed è una bella ...Maria rivela alcuni retroscena sulla ragazza con cui Luca è andato in esterna: Alessia è una ragazza che ha conosciuto su Instagram prima di partecipare all'Famosi e i due si erano ...

Isola dei Famosi, Cristina Scuccia rivela perché ha lasciato il convento Il Tempo

Nella separazione Francesco Totti-Ilary Blasi, lei rifiuta la proposta di lui per il mantenimento dei tre figli e le spese extra. Le ultime indiscrezioni ...Quando arrivo a Isola Santa il telefono non ha più segnale. Isola Santa era una penisola su un fiume abitata fin dal Neolitico, nel Mille era un ospitale sulla strada dei pellegrini per Assisi, ...