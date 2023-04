Isola dei famosi 2023, Enrico Papi sbotta sui social prima della partenza del reality (Di giovedì 6 aprile 2023) Enrico Papi, noto presentatore televisivo, ha recentemente espresso la sua frustrazione su Twitter utilizzando anche un linguaggio forte. Non è chiaro a chi fosse rivolto il suo messaggio ma sembra che abbia avuto a che fare con qualcuno che lo ha indispettito. Questo accade poco prima della sua partecipazione come opinionista al programma televisivo “L’Isola dei famosi“. La sua reazione sui social ha suscitato molto interesse e curiosità da parte dei suoi fan. Isola dei famosi 2023, lo sfogo di Enrico Papi Il presentatore televisivo, diventato famoso per la conduzione di Sarabanda, si è lasciato andare a uno sfogo molto forte e diretto, probabilmente in risposta a qualcosa che lo ha ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 6 aprile 2023), noto presentatore televisivo, ha recentemente espresso la sua frustrazione su Twitter utilizzando anche un linguaggio forte. Non è chiaro a chi fosse rivolto il suo messaggio ma sembra che abbia avuto a che fare con qualcuno che lo ha indispettito. Questo accade pocosua partecipazione come opinionista al programma televisivo “L’dei“. La sua reazione suiha suscitato molto interesse e curiosità da parte dei suoi fan.dei, lo sfogo diIl presentatore televisivo, diventato famoso per la conduzione di Sarabanda, si è lasciato andare a uno sfogo molto forte e diretto, probabilmente in risposta a qualcosa che lo ha ...

