Isa e Chia Cafè, l’angolo delle chiacchiere in libertà (6/04/23) (Di giovedì 6 aprile 2023) Ben ritrovati all’Isa e Chia Café, uno spazio quotidiano dedicato ai nostri affezionati lettori e alle loro Chiacchiere in libertà. Nei commenti a questo post potrete parlare del più e del meno, cazzeggiare, conoscervi e scherzare tra di voi, senza dover spettegolare necessariamente sui gossip del momento. Buone Chiacchiere! L'articolo proviene da Isa e Chia. Leggi su isaechia (Di giovedì 6 aprile 2023) Ben ritrovati all’Isa eCafé, uno spazio quotidiano dedicato ai nostri affezionati lettori e alle lorocchiere in. Nei commenti a questo post potrete parlare del più e del meno, cazzeggiare, conoscervi e scherzare tra di voi, senza dover spettegolare necessariamente sui gossip del momento. Buonecchiere! L'articolo proviene da Isa e

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Sabrina86372862 : RT @CiurliDaniela: Da Isa e Chia, commento sulla finale, queste le parle su Oriana. Sono commossa! #oriele #orianistas #gfvip - Vip___era : RT @CiurliDaniela: Da Isa e Chia, commento sulla finale, queste le parle su Oriana. Sono commossa! #oriele #orianistas #gfvip - Fb_ItaTop10 : Today, 04/04, top Facebook Italian link posts are from: 1. Fanpage. it 2. Corriere della Sera 3. Today. it 4. Isa e… - bebeecocco : RT @CiurliDaniela: Da Isa e Chia, commento sulla finale, queste le parle su Oriana. Sono commossa! #oriele #orianistas #gfvip - potente_adoro : RT @CiurliDaniela: Da Isa e Chia, commento sulla finale, queste le parle su Oriana. Sono commossa! #oriele #orianistas #gfvip -