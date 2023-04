Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarianoGiustino : Ascolta la mia corrispondenza per @RadioRadicale del 30 marzo mattina, sulla terribile e drammatica vicenda del gio… - marinadegra : RT @dariodangelo91: 1/n ?????? E come d'improvviso scoppia nuovamente la rabbia del popolo dell'#Iran. Centinaia, forse migliaia di persone… - roberiez : Iran: Khamenei, l'Occidente non può parlare di diritti umani Guida Suprema: 'I Paesi occidentali sono nemici dell'umanità' - ArioAttento : RT @dariodangelo91: 1/n ?????? E come d'improvviso scoppia nuovamente la rabbia del popolo dell'#Iran. Centinaia, forse migliaia di persone… - it_Khamenei : Se i paesi occidentali potessero, ad un paese come l'Iran che aspira all'indipendenza, negherebbero persino il cibo… -

"L'Occidente non ha alcuna dignità per parlare di diritti umani. Sono i nemici del genere umano". Lo ha affermato la Guida suprema dell'Ali, come riporta l'agenzia di stampa Tasnim. "Gli occidentali non hanno pietà per le donne iraniane e non hanno alcun rispetto per i loro diritti. Al contrario, nutrono rancore nei ..."Togliersi l'hijab è politicamente e religiosamente haram", cioè "proibito". Lo ha detto la Guida suprema dell'Ali, sottolineando che "coloro che non indossano il velo islamico dovrebbero sapere che i servizi di spionaggio dei nemici sono dietro alla lotta contro l'hijab".ha poi ...... per non farsi riconoscere, con i capelli sciolti e scrivevano sui muri delle classi slogan contro il governo e la Guida suprema dell'Ali. Ancora casi di intossicazione nelle scuole ...

Iran: Khamenei, togliersi il velo islamico è proibito Agenzia ANSA

Sono i nemici del genere umano". Lo ha affermato la Guida suprema dell'Iran Ali Khamenei, come riporta l'agenzia di stampa Tasnim. "Gli occidentali non hanno pietà per le donne iraniane e non hanno ...Studentesse Iran senza velo: ne abbiamo parlato con Tiziana Ciavardini, antropologa, ad Open Day, su Radio Cusano Campus.