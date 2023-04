"Io lo detesto, voi mi fate ribrezzo e schifo": Cav ricoverato, la fucilata di Frankie hi-nrg (Di giovedì 6 aprile 2023) Silvio Berlusconi ricoverato. E in gravi condizioni. Come è stato chiarito dal San Raffaele, il Cavaliere soffre di una leucemia cronica, ormai da tempo, patologia che ha determinato la patologia che lo ha costretto alla terapia intensiva. Ora il leader di Forza Italia ha iniziato la chemioterapia ed è vigile. Insomma, una nuova, durissima battaglia per il Cavaliere, attorno al quale si stanno raccogliendo tutti gli affetti e le persone più vicine. E ancora, attestati di stima e auguri di pronta guarigione da ogni latitudine. Eppure in un momento così drammatico, si distinguono anche alcune bestie, perché altro termine non c'è per definirle, che si spendono in particolare sui social e nel commentare le notizie in frasi oscene, terrificanti, augurandogli pronta morte e assicurando di essere pronti a festeggiare in caso di dipartita. Un orrore, becero e violento, ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 6 aprile 2023) Silvio Berlusconi. E in gravi condizioni. Come è stato chiarito dal San Raffaele, il Cavaliere soffre di una leucemia cronica, ormai da tempo, patologia che ha determinato la patologia che lo ha costretto alla terapia intensiva. Ora il leader di Forza Italia ha iniziato la chemioterapia ed è vigile. Insomma, una nuova, durissima battaglia per il Cavaliere, attorno al quale si stanno raccogliendo tutti gli affetti e le persone più vicine. E ancora, attestati di stima e auguri di pronta guarigione da ogni latitudine. Eppure in un momento così drammatico, si distinguono anche alcune bestie, perché altro termine non c'è per definirle, che si spendono in particolare sui social e nel commentare le notizie in frasi oscene, terrificanti, augurandogli pronta morte e assicurando di essere pronti a festeggiare in caso di dipartita. Un orrore, becero e violento, ...

Berlusconi, Frankie hi-nrg: "Io lo detesto, voi mi fate ribrezzo e schifo" Liberoquotidiano.it