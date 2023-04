Inzaghi, Salernitana-Inter tra pressione e necessità: scelte da ponderare (Di giovedì 6 aprile 2023) Per Simone Inzaghi Salernitana-Inter è una partita in bilico tra la pressione dei risultati che non arrivano e le necessità di ruotare i giocatori per affrontare al meglio la serie di sfide in arrivo. Con tante scelte da ponderare al meglio. NULLA AL CASO – Simone Inzaghi si trova tra l’incudine e il martello. Il rigore segnato in Juventus-Inter da Romelu Lukaku all’ultimo secondo ha tolto un filo di pressione al tecnico, che però deve già domani affrontare una difficile sfida. Con un solo risultato accettabile. Tutto questo a pochi giorni da quella che è sicuramente la notte più importante della stagione fin qui: l’andata dei quarti di finale di Champions League contro il Benfica. ... Leggi su inter-news (Di giovedì 6 aprile 2023) Per Simoneè una partita in bilico tra ladei risultati che non arrivano e ledi ruotare i giocatori per affrontare al meglio la serie di sfide in arrivo. Con tantedaal meglio. NULLA AL CASO – Simonesi trova tra l’incudine e il martello. Il rigore segnato in Juventus-da Romelu Lukaku all’ultimo secondo ha tolto un filo dial tecnico, che però deve già domani affrontare una difficile sfida. Con un solo risultato accettabile. Tutto questo a pochi giorni da quella che è sicuramente la notte più importante della stagione fin qui: l’andata dei quarti di finale di Champions League contro il Benfica. ...

