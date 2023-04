Inter, Zanetti: «Ho capito i valori di questo club da subito» (Di giovedì 6 aprile 2023) Le parole di Javier Zanetti, vice-presidente dell’Inter, a New York alla Giornata Internazionale dedicata allo Sport per lo Sviluppo e la Pace Javier Zanetti, vice presidente dell’Inter, ha parlato al Palazzo di Vetro di New York in occasione della Giornata Internazionale dedicata allo Sport per lo Sviluppo e la Pace. Di seguito le sue parole. «É un onore essere qui. Ho cominciato a giocare a calcio per passione, in quartieri veramente poveri in Argentina. Ho lavorato duro e dopo ho cominciato a realizzare che potevo avere un futuro nel calcio. Ho ricevuto la chiamata dall’Inter, una grande opportunità grazie alla quale ho potuto dimostrare le mie qualità di giocatore e persona. Ho capito i valori del club da ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 6 aprile 2023) Le parole di Javier, vice-presidente dell’, a New York alla Giornatanazionale dedicata allo Sport per lo Sviluppo e la Pace Javier, vice presidente dell’, ha parlato al Palazzo di Vetro di New York in occasione della Giornatanazionale dedicata allo Sport per lo Sviluppo e la Pace. Di seguito le sue parole. «É un onore essere qui. Ho cominciato a giocare a calcio per passione, in quartieri veramente poveri in Argentina. Ho lavorato duro e dopo ho cominciato a realizzare che potevo avere un futuro nel calcio. Ho ricevuto la chiamata dall’, una grande opportunità grazie alla quale ho potuto dimostrare le mie qualità di giocatore e persona. Hodelda ...

