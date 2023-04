Inter, vanno via subito: che brutto risveglio (Di giovedì 6 aprile 2023) L’Inter vive un momento non particolarmente felice e potrebbe anche andare peggio: risveglio amaro per i nerazzurri, vanno via subito E’ il gol di Lukaku allo scadere di Juventus-Inter che… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di giovedì 6 aprile 2023) L’vive un momento non particolarmente felice e potrebbe anche andare peggio:amaro per i nerazzurri,viaE’ il gol di Lukaku allo scadere di Juventus-che… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... forumJuventus : L'ex #Inter #Paganin (seconda voce Mediaset di #JuveInter) a TMW Radio: 'Cori razzisti? Non li ho percepiti. Penso… - MstrDoor : @tancredipalmeri Tancredi va bene che dei subumani in curva vanno nin fatti entrare in uno stadio, ma questa settim… - Alessan43626162 : RT @Swaffle_7: Non fraintendete, coloro che hanno urlato dei cori razzisti a Lukaku vanno presi e gli va dato il daspo, e tutto ciò va cond… - marcodemo3 : RT @Swaffle_7: Non fraintendete, coloro che hanno urlato dei cori razzisti a Lukaku vanno presi e gli va dato il daspo, e tutto ciò va cond… - CerviniBruno : @SkySport Mai che vanno ad indagare sull'inter, sono pieni di debiti e non pagano gli stipendi ma é come se l'Inter… -