Inter, una squadra di metà classifica in trasferta. I gravi numeri (Di giovedì 6 aprile 2023) L'Inter in trasferta ha faticato in questa stagione, troppo per una squadra che a inizio anno doveva lottare per lo Scudetto. I numeri collezionati sono piuttosto gravi, con la Salernitana è richiesto un miglioramento. MIGLIORAMENTI – Diciassette punti in tredici partite in trasferta per l'Inter in campionato. L'ultima volta fuori da San Siro i nerazzurri hanno perso contro lo Spezia, ma il destino è stato comunque il medesimo in casa con Juventus e Fiorentina. Simone Inzaghi e i suoi calciatori hanno deluso come poche volte nella storia nerazzurra, soprattutto nelle dieci occasioni in cui si sono ottenuti ben zero punti. Oltre al numero dei punti persi un ulteriore aggravante sono i gol subiti, ben ventiquattro. Peggio hanno fatto solo le squadre in lotta per la ...

