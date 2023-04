Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CalcioNews24 : Inter, Trevisani: «Sta mancando l’attacco, soprattutto Lautaro» - infoitsport : Trevisani: “Inter, sta mancando l’attacco. Lautaro fermo a un episodio” - internewsit : Trevisani: «Lautaro Martinez rimasto a La Spezia! Manca l'attacco» - - caparezza17 : Quando Trevisani ha detto che la #Fiorentina è passata in vantaggio con una testata di #Cabral ho pensato che in… - infoitsport : Trevisani: «Inter sesta in classifica, responsabilità di Inzaghi!» -

U n'che arriva da 3 sconfitte di fila era da aggredire per provare dalle 2 alle 3 reti, ma ... poiché ogni qual volta che qualcun o (in primis) evidenzia gli errori del tecnico ...La vincente di questo scontro affronterà nella finale del torneo una tra Juventus e, che ieri ... La telecronaca è stata affidata a Riccardo, il commento tecnico sarà di Roberto Cravero. ...MARTEDÌ 4 APRILE 2023 Juventus -, in diretta alle ore 21.00, su Canale 5 La telecronaca è ... in diretta alle ore 21.00, su Canale 5 Telecronaca di Riccardoe Roberto Cravero con gli ...

Inter, Trevisani: «Sta mancando l'attacco, soprattutto Lautaro» Calcio News 24

La sconfitta dell’Inter sul manto erboso di San Siro contro la Fiorentina pesa ancora come un macigno non soltanto sulla classifica ma anche sull’orgoglio di calciatori e staff tecnico. Per Simone ...Trevisani condanna l'attacco spuntato dell'Inter, che anche contro la Juventus in Coppa Italia ha fatto enorme fatica. Lautaro Martinez flop ...