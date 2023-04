Inter, testa al ritorno di Coppa Italia: Inzaghi ne recupera due – TS (Di giovedì 6 aprile 2023) Nonostante le squalifiche di Handanovic e Lukaku, Simone Inzaghi potrebbe recuperare due pedine fondamentali per il ritorno della semifinale di Coppa Italia RECUPERI – Le certezze dell’Inter in vista del ritorno di Coppa Italia contro la Juventus sono l’indisponibilità di Handanovic e Lukaku, con il ritorno di Onana e la conferma di Dzeko. Inzaghi, però, dovrebbe poter contare anche su Skriniar e Calhanoglu. Se è probabile vedere il turco in campo nel ritorno di Champions League, per lo slovacco c’è speranza di portarlo a Lisbona. La domanda è come l’Inter arriverà alla sfida di ritorno, e molto dipenderà dal doppio confronto con il Benfica e la sfida ... Leggi su inter-news (Di giovedì 6 aprile 2023) Nonostante le squalifiche di Handanovic e Lukaku, Simonepotrebbere due pedine fondamentali per ildella semifinale diRECUPERI – Le certezze dell’in vista deldicontro la Juventus sono l’indisponibilità di Handanovic e Lukaku, con ildi Onana e la conferma di Dzeko., però, dovrebbe poter contare anche su Skriniar e Calhanoglu. Se è probabile vedere il turco in campo neldi Champions League, per lo slovacco c’è speranza di portarlo a Lisbona. La domanda è come l’arriverà alla sfida di, e molto dipenderà dal doppio confronto con il Benfica e la sfida ...

