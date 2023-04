Inter, quanto hai fatto all'Allianz non può bastare. Ora serve una svolta (Di giovedì 6 aprile 2023) Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra Giorni : Ore ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 6 aprile 2023) Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra Giorni : Ore ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marifcinter : Cori razzisti contro #Lukaku, sono in corso approfondimenti da parte della Digos della questura di Torino per delin… - _Morik92_ : La #Juve si è informata sulla situazione legata a #Bastoni (scadenza 2024 con l'Inter). Conferme su quanto scritto… - Yuro_23 : RT @Gazzetta_it: Inter, quanto hai fatto all'Allianz non può bastare. Ora serve una svolta - Gazzetta_it : Inter, quanto hai fatto all'Allianz non può bastare. Ora serve una svolta - 4LEX4ND4N0V1C : @DucaAndrea85 Quanto mi manca l'Inter del '21 -