(Di giovedì 6 aprile 2023) L’ieri è uscita dalla Coppa Italia dopo la sconfitta per 1-0 contro la Roma. Ora a Chivu rimane l’ELIMINATI – Finisce 1-0 la semifinale di Coppa Italiatra Roma e, risultato che costa l’eliminazione ai nerazzurri. Partita combattuta, in cui la maturità dei 2003 in campo dei giallorossi ha fatto la differenza contro i tanti 2005. Un formazione meno esperta, quella di Cristian Chivu, che ha avuto difficoltà per questo motivo in tutta la stagione. I nerazzurri ora sono fuori da tutte le competizioni, Youth League e Coppa Italia, non dimenticando la Supercoppa persa contro la Fiorentina. Ora la testa non può che andare al Campionato. NOVE – Sono nove le gare che mancano alla fine della stagione degli Under 19. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OfficialASRoma : ?? SIAMO IN FINALE DI COPPA ITALIA PRIMAVERA! ?? Roma-Inter finisce 1-0 grazie al gol di Keramitsis! Daje Roma! ????… - ASRomaEN : WE’RE COPPA ITALIA FINALISTS! ?????? FT: Roma Primavera 1-0 Inter Milan ?? Keramitsis 81’ ?? Forza Roma ?? #ASRoma - matteoorizzi : Dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia Primavera, all'Inter di Chivu rimane solo l'obiettivo playoff. Qui il mio f… - internewsit : Inter Primavera, un solo obiettivo rimasto: i playoff - - fcin1908it : Primavera, l’Inter ospita lunedì la Fiorentina: la designazione arbitrale -

Coppa Italia Primavera, Roma-Inter 1-0 risultato finale: nerazzurri eliminati fcinter1908

