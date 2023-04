Inter, ora Calhanoglu mette nel mirino il Benfica (Di giovedì 6 aprile 2023) Calhanoglu punta la tasferta contro il Benfica Dopo aver saltato Fiorentina e Juventus e il match di domani contro la Salernitana, Hakan Calhanoglu potrebbe tornare a disposizione per il match di andata contro il Benfica, come riportato dalla Gazzetta dello Sport in edicola oggi. “Lui e lo staff medico dell’Inter hanno buone sensazioni sul recupero dall’infortunio. Per lui ancora solo lavoro di fisioterapia fin qui, ma tra oggi e domani è previsto un graduale rientro in campo, dopo la distrazione muscolare all’adduttore destro accusata la scorsa settimana in nazionale. Traduzione: c’è un tentativo in corso per un recupero lampo già per l’andata dei quarti Champions con il Benfica, in agenda martedì. Un tentativo complicato, ma il giocatore vuole provarci fino in ... Leggi su intermagazine (Di giovedì 6 aprile 2023)punta la tasferta contro ilDopo aver saltato Fiorentina e Juventus e il match di domani contro la Salernitana, Hakanpotrebbe tornare a disposizione per il match di andata contro il, come riportato dalla Gazzetta dello Sport in edicola oggi. “Lui e lo staff medico dell’hanno buone sensazioni sul recupero dall’infortunio. Per lui ancora solo lavoro di fisioterapia fin qui, ma tra oggi e domani è previsto un graduale rientro in campo, dopo la distrazione muscolare all’adduttore destro accusata la scorsa settimana in nazionale. Traduzione: c’è un tentativo in corso per un recupero lampo già per l’andata dei quarti Champions con il, in agenda martedì. Un tentativo complicato, ma il giocatore vuole provarci fino in ...

