Inter, occasione Salernitana per ritornare ai tre punti in Serie A (Di giovedì 6 aprile 2023) L'Inter perde da tre partite consecutive in campionato. Contro la Salernitana la squadra di Simone Inzaghi è alla ricerca di una vittoria fondamentale. C'è il rischio di cadere al sesto posto in classifica. CHAMPIONS LEAGUE – La zona Champions League è a forte rischio per l'Inter di Simone Inzaghi. Zero punti contro Spezia, Juventus e Fiorentina hanno portato l'Atalanta a due lunghezze di distanza e la Roma in perfetta parità. Il sesto posto è ad un passo, il club nerazzurro non può però permettersi di uscire dalle prime quattro del campionato. Contro la Salernitana il tecnico piacentino e i suoi calciatori hanno l'obbligo di vincere, superando la crisi di risultati generale ma soprattutto anche quella in trasferta (vedi articolo). L'Inter non ha mai perso con la ...

