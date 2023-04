Inter Miami, pronti ad offrire una quota del club per convincere Messi (Di giovedì 6 aprile 2023) In casa Paris Saint-Germain continua a tenere banco il tema legato al futuro di Lionel Messi, che potrebbe essere lontano da Parigi. Il fuoriclasse argentino vorrebbe restare in Europa per provare a conquistare l’ultima Champions League della sua carriera e farsi trovare pronto per la prossima edizione della Copa America con l’Albiceleste. Stando a quanto riportato da “The Independent”, l’Inter Miami di David Beckham sarebbe pronto ad offrire una quota del club per convincere la Pulce a trasferirsi negli Stati Uniti una volta terminato il suo contratto col Psg. Messi sarebbe affascinato dalla Major League Soccer, ma sullo sfondo restano anche le opzioni dei sauditi dell’Al Hilal e di un clamoroso ritorno al Barcellona. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 6 aprile 2023) In casa Paris Saint-Germain continua a tenere banco il tema legato al futuro di Lionel, che potrebbe essere lontano da Parigi. Il fuoriclasse argentino vorrebbe restare in Europa per provare a conquistare l’ultima Champions League della sua carriera e farsi trovare pronto per la prossima edizione della Copa America con l’Albiceleste. Stando a quanto riportato da “The Independent”, l’di David Beckham sarebbe pronto adunadelperla Pulce a trasferirsi negli Stati Uniti una volta terminato il suo contratto col Psg.sarebbe affascinato dalla Major League Soccer, ma sullo sfondo restano anche le opzioni dei sauditi dell’Al Hilal e di un clamoroso ritorno al Barcellona. SportFace.

Calciomercato: Inter Miami, pronta quota club per convincere Messi Stando a "The Independent", l'Inter Miami - che ha fra i suoi proprietari anche David Beckham - sarebbe pronto a offrire una quota del club per convincere Messi a trasferirsi alla scadenza del ... Beckham, che offerta per convincere Messi Secondo l' Independent , per convincere l'attaccante argentino del Paris Saint - Germain (35 anni ex Barcellona), il presidente dell'Inter Miami gli offrirebbe anche una quota azionaria dello stesso ... L'Al Hilal avrebbe offerto a Messi 400 milioni l'anno ... così mentre si moltiplicano le voci di un possibile ritorno di Leo al Barcellona o di uno sbarco nella Mls nordamericana, nell' Inter Miami , è arrivata la proposta proveniente dall' Arabia Saudita ,...