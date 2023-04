Inter | Materazzi rivela | «Mou importante | ma una volta lo mandai a quel paese perchè…»

(Di giovedì 6 aprile 2023) Marco, ex difensore dell’, è tornato a parlare del suo rapporto con il tecnico José Mourinho: le dichiarazioni L’ex difensore dell’Marco, in un’vista concessa ai microfoni di Italia Football TV, ha svelato un retroscena su José Mourinho. LE PAROLE – «Mourinho era un mister veramente speciale, sapeva i nomi di tutti i nostri figli e delle nostre mogli. Il saluto con abbraccio a Madrid? Gli dissi “vaffanculo” perché mi lasciava con Benitez (ride, ndr)». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Materazzi: "Mourinho speciale. A Madrid gli dissi vaff... perché mi lasciava con Benitez"

