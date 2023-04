Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fcin1908it : Inter, cercasi disperatamente Lautaro. Il Mondiale si fa sentire, dati negativi. Out a Salerno - Inter : ????+???? = ???? Gol e vittorie firmati Lu-La ? Lukaku e Lautaro sono i protagonisti dell'ultima puntata di Coppie Gol… - marifcinter : Inter, intesa col Tigre su valutazione #Retegui: 18 mln, con possibilità di inserire #Colidio. Patto con la famigli… - sportli26181512 : Inter, Lautaro punta a sbloccarsi a Salerno. Inzaghi però pensa a Dzeko con Lukaku e vara la linea giovane: Pieno t… - Andre_Costa95 : RT @GianmarcoDaria: ???? Cercasi disperatamente #Lautaro, un solo gol nelle ultime otto partite ufficiali: l'argentino si è smarrito nel mome… -

L'è partita oggi alle 17 in charter per Salerno. La seconda delle tre trasferte consecutive (martedì sfida a Lisbona contro il Benfica per i quarti di Champions; due giorni fa semifinale d'andata ......Le tre sconfitte consecutive in campionato (quattro nelle ultime cinque) hanno portato l 'dal ... L'ultimo gol diMartinez è datato 5 marzo, nella sfida di San Siro contro il Lecce. La ...Martinez ha realizzato tre reti alla Salernitana, negli ultimi due match, sempre su assist di Nicolò Barella: la Supercoppia dell'ancora protagonista pagherebbe 6 volte la posta. Cerca ...

Forma, errori e nervi: Lautaro senza gol da un mese, ma è il momento clou... La Gazzetta dello Sport

In attacco Lautaro e Lukaku Servirà però massima concentrazione per l'Inter. E soprattutto allontanare i pensieri della sfida con il Benfica di martedì in Portogallo. Sarà difficile, anche perché lo ...L’Inter è partita oggi alle 17 in charter per Salerno ... In attacco tutto porta verso la titolarità di Lukaku e Lautaro. Il Toro vuole sbloccarsi dopo i 5 incontri senza reti, mentre il belga spera ...