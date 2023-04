Inter, l’Atletico Madrid si allontanta da Retegui: la situazione (Di giovedì 6 aprile 2023) Mateo Retegui è l’ennesima scoperta di Mancini. Nonostante quest’ultimo sia un selezionatore della nazionale italiana, ha avuto i meriti e sta avendo i meriti di far scoprire al nostro calcio giovani talenti, vista la poca fiducia che le squadre di Serie A ci ripongono: da Zaniolo a Gnonto, fino ad arrivare ai recenti Pafundi e L'articolo Leggi su dailynews24 (Di giovedì 6 aprile 2023) Mateoè l’ennesima scoperta di Mancini. Nonostante quest’ultimo sia un selezionatore della nazionale italiana, ha avuto i meriti e sta avendo i meriti di far scoprire al nostro calcio giovani talenti, vista la poca fiducia che le squadre di Serie A ci ripongono: da Zaniolo a Gnonto, fino ad arrivare ai recenti Pafundi e L'articolo

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ParmeshSriv : RT @InterHubOff: ???? La corsa a Mateo Retegui rimane aperta. Nessun accordo ancora con l’Eintracht, l’Inter ha avuto degli approcci per capi… - InterClubIndia : RT @InterHubOff: ???? La corsa a Mateo Retegui rimane aperta. Nessun accordo ancora con l’Eintracht, l’Inter ha avuto degli approcci per capi… - ferrantelli94 : RT @GianmarcoDaria: ???? Resta aperta la corsa per Retegui. Lo vuole l'Eintracht Francoforte ma non c'è ancora accordo, nemmeno con il giocat… - noiverinteristi : Fabrizio Romano: “Resta aperta la corsa a Mateo Retegui. Lo vuole l'Eintracht Francoforte ma non c'è ancora nessun… - MentalitNeroaz1 : Romano - La corsa a Mateo Retegui rimane aperta. Nessun accordo ancora con l’Eintracht Francoforte, l’Inter ha avut… -

Coppe europee, quanto hanno guadagnato le italiane nella scorsa stagione Al secondo posto di questa speciale classifica c'è l'Inter: i ... Terzo posto per il Milan , ultimo nel girone B con Porto, Atletico ... Risultati calcio live, mercoledì 5 aprile 2023 - Calciomagazine ...de Expansion MX successo di misura del Tlaxcala sull'Atletico La ... In Italia si gioca l'andata della seconda semifinale di Coppa ...tra Cremonese e Fiorentina alle ore 21 mentre alle 15 Roma e Inter ... Le partite di oggi, mercoledì 5 aprile 2023 - Calciomagazine ... l'ultimo, più clamoroso in casa dell'Inter. In Serie B si ...00 MESSICO LIGA DE EXPANSION MX - CLAUSURA Tlaxcala - Atletico La Paz 01:... Al secondo posto di questa speciale classifica c'è: i ... Terzo posto per il Milan , ultimo nel girone B con Porto,......de Expansion MX successo di misura del Tlaxcala sull'La ... In Italia si gioca'andata della seconda semifinale di Coppa ...tra Cremonese e Fiorentina alle ore 21 mentre alle 15 Roma e......'ultimo, più clamoroso in casa dell'. In Serie B si ...00 MESSICO LIGA DE EXPANSION MX - CLAUSURA Tlaxcala -La Paz 01:... Per Retegui è corsa a tre: Inter, Atletico Madrid ed Eintracht sull ... numero-diez.com