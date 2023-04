Inter-Juventus, sempre lo stesso canovaccio: Inzaghi impari (Di giovedì 6 aprile 2023) Con la semifinale di Coppa Italia tutta da giocare, analizziamo come sono andati gli incroci tra Inter e Juventus negli ultimi due anni. Tra Inzaghi e Allegri il canovaccio è chiaro. E per il tecnico nerazzurro serve un passo avanti. SFIDA RIPETUTA – Inzaghi in due stagioni sulla panchina dell’Inter ha vissuto un numero sovrabbondante di sfide con la Juventus. Per la precisione siamo a sette, con l’ottava in arrivo tra qualche settimana. Sostanzialmente, gli incroci con Allegri sono ormai una consuetudine. E proprio per questo ormai il tecnico nerazzurro dovrebbe aver assimilato lo spartito che il suo avversario ama tanto mettere in pratica.. stesso SPARTITO – Tutti i derby d’Italia di queste due stagioni infatti hanno visto uno svolgimento simile. ... Leggi su inter-news (Di giovedì 6 aprile 2023) Con la semifinale di Coppa Italia tutta da giocare, analizziamo come sono andati gli incroci tranegli ultimi due anni. Trae Allegri ilè chiaro. E per il tecnico nerazzurro serve un passo avanti. SFIDA RIPETUTA –in due stagioni sulla panchina dell’ha vissuto un numero sovrabbondante di sfide con la. Per la precisione siamo a sette, con l’ottava in arrivo tra qualche settimana. Sostanzialmente, gli incroci con Allegri sono ormai una consuetudine. E proprio per questo ormai il tecnico nerazzurro dovrebbe aver assimilato lo spartito che il suo avversario ama tanto mettere in pratica..SPARTITO – Tutti i derby d’Italia di queste due stagioni infatti hanno visto uno svolgimento simile. ...

