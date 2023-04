Inter, iniziativa per la Giornata Internazionale dello Sport per la Pace (Di giovedì 6 aprile 2023) Si celebra oggi la Giornata Internazionale dello Sport per lo Sviluppo e la Pace. L’Inter mostra la sua partecipazione con un’iniziativa andata in scena nei giorni scorsi. L’IMPEGNO CONCRETO – “Si celebra oggi in tutto il mondo la Giornata Internazionale dello Sport per lo Sviluppo e la Pace, proclamata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite come riconoscimento al contributo positivo che lo Sport può avere sulla realizzazione dello sviluppo sostenibile e sull’avanzamento dei diritti umani. Ogni giorno, e ancora di più in questa Giornata così importante, l’Inter ribadisce il proprio impegno nella promozione ... Leggi su inter-news (Di giovedì 6 aprile 2023) Si celebra oggi lanazionaleper lo Sviluppo e la. L’mostra la sua partecipazione con un’andata in scena nei giorni scorsi. L’IMPEGNO CONCRETO – “Si celebra oggi in tutto il mondo lanazionaleper lo Sviluppo e la, proclamata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite come riconoscimento al contributo positivo che lopuò avere sulla realizzazionesviluppo sostenibile e sull’avanzamento dei diritti umani. Ogni giorno, e ancora di più in questacosì importante, l’ribadisce il proprio impegno nella promozione ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Inter : Si celebra oggi in tutto il mondo la Giornata Internazionale dello Sport per lo Sviluppo e la Pace. L'iniziativa 'W… - internewsit : Inter, iniziativa per la Giornata Internazionale dello Sport per la Pace - - Inter : Si celebra oggi in tutto il mondo la Giornata Internazionale dello Sport per lo Sviluppo e la Pace. L'iniziativa 'W… - Luca870320 : RT @Marco562017: Peccato prendere il pareggio così, ma onestamente mi sarei aspettato molto di più contro una squadra in grande difficoltà… - LombaFab : RT @Marco562017: Peccato prendere il pareggio così, ma onestamente mi sarei aspettato molto di più contro una squadra in grande difficoltà… -