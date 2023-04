(Di giovedì 6 aprile 2023) Archiviata (si fa per dire) Juventus-, la squadra allenata da Simone Inzaghi si prepara allada Milano (Malpensa) in direzione Salerno, dove domani alle 17 scenderà in campo per aprire di fatto la ventinovesima giornata di Serie A. Secondo quanto riportato da Sky Sport, un giocatore non partirà con la squadra nerazzurra, per undiindisponibili. IN– L’si trova in questo momento in aeroporto a Milano Malpensa dove tra qualche minuto volerà in direzione Napoli (e poi Salerno).indisponibile per Simone Inzaghi e si tratta di Alex Cordaz, per lui si tratta di un attacco influenzale. Per il resto ci sono tutti i giocatori, tranne lo squalificato Danilo D’Ambrosio e gli infortunati Hakan Calhanoglu e Milan Skriniar. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Inter : Pronti, partenza e... Via! ?? Si parte con #InterFiorentina ? Forza ragazzi! ??? Powered by Snaipay #ForzaInter - internewsit : Inter in partenza, nuovo assente per Inzaghi! In totale quattro - Sky - - Barbato_Gabriel : @ilciccio67 @IlarioDiGiovamb Cosa ti devono dire? Che dopo tutta sta manfrina e odio seminato una delle poche che a… - Igorilianu : RT @90ordnasselA: Inter in partenza verso Torino. @MatteoBarzaghi - ICast03 : È lo spirito della #Juventus che è totalmente diverso. La penalizzazione ha unito sempre di più la squadra, ha inve… -

Per il match di domani sera sono previsti alcuni cambi nell'undici di: "La formazione sarà ... Milan egiocano tante partite, come si fa a fare mega lavori di ristrutturazione in uno ...Commenta per primo Dopo laa costo zero a fine stagione di Milan Skriniar al PSG, l'è alla ricerca di volti nuovi per rafforzare la sua trama difensiva per la prossima stagione. Il primo candidato per sostituire ...Prima dellaper la capitale, l'allenatore della Juve Massimiliano Allegri presenterà la sfida contro i biancocelesti nella consueta conferenza stampa della vigilia, in programma alle ore 12 ...

Inter in partenza, nuovo assente per Inzaghi! In totale quattro – Sky Inter-News.it

Secondo quanto raccolto da FCINter1908 per il momento l'Inter, che è in partenza per Salerno, non starebbe pensando di fare ricorso. Calhanoglu e Skriniar non sono arruolabili per la trasferta di ...Prima della partenza per la capitale, l'allenatore della Juve Massimiliano Allegri presenterà la sfida contro i biancocelesti nella consueta conferenza stampa della vigilia, in programma alle ore 12 ...