Inter e Juve, occasione Singo: Juric ha già mandato un messaggio al Torino (Di giovedì 6 aprile 2023) Tra le occasioni di mercato che si possono pescare in Italia c’è Wilfried Singo. O meglio, ci sarebbe: l’esterno del Torino... Leggi su calciomercato (Di giovedì 6 aprile 2023) Tra le occasioni di mercato che si possono pescare in Italia c’è Wilfried. O meglio, ci sarebbe: l’esterno del...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marifcinter : Fifa, #Infantino: 'Nel calcio non c'è posto per il razzismo o per qualsiasi forma di discriminazione. E' sempliceme… - forumJuventus : Casi documentati di episodi di razzismo dai tifosi di #Inter e #Roma contro giocatori della #Juve (con pochi clamor… - DiegoDeLucaTwit : “Pugni”. Un film a puntate in bianconero. #JuveInter #Juve #Inter - Sandrybridge : @zoro0249767613 @Ary_ariannac @90ordnasselA Coi condizionali ovviamente ma ha detto così… del tipo “non dico che… m… - RobertoCutrign3 : Provvedimenti disciplinari post Juve inter..solita disparità di trattamento tra Handanovic e Cuadrado!Solita vergogna...Giusto,@FIGC ? -