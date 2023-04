Inter | due motivi per cui De Zerbi è la scelta perfetta per il dopo-Inzaghi

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CB_Ignoranza : Le ultime due partite fra Juventus ed Inter: - 3 gol - 5 cartellini rossi - 2 rissoni dopo il fischio finale.… - marifcinter : La Juventus ha individuato i due tifosi protagonisti del filmato, diventato virale, con frasi e gesti razzisti dura… - Gazzetta_it : Giudice sportivo, la #Juve valuta il ricorso. #Razzismo: individuati due responsabili, uno è minorenne #CurvaSud… - idkanythingma : RT @marifcinter: La Juventus ha individuato i due tifosi protagonisti del filmato, diventato virale, con frasi e gesti razzisti durante Juv… - KangyangZhang : RT @marifcinter: La Juventus ha individuato i due tifosi protagonisti del filmato, diventato virale, con frasi e gesti razzisti durante Juv… -

Per la Juventus anche 4.000 euro di ammenda per il lancio dioggetti in campo dopo il pareggio ... Per il portiere sloveno dell'un turno di squalifica e 10.000 euro di ammenda "perché, al ...Dopo la semifinale di Coppa Italia, pareggiata 1 - 1 con l', il giudice ha disposto la ... nella circostanza, sarebbero stati individuatitifosi responsabili degli insulti a Lukaku e sarebbero ...L'è partita oggi alle 17 in charter per Salerno. La seconda delle tre trasferte consecutive (martedì sfida a Lisbona contro il Benfica per i quarti di Champions;giorni fa semifinale d'andata ...

Juve-Inter: rigori, espulsioni, due anni di episodi e polemiche fino alla rissa di ieri. Chi è stato più penalizzato Calciomercato.com

Inter, Bellinazzo parla degli interessi per il club e della ... Le ipotesi, fino ad ora, sono state tante, non ultima quella che vorrebbe i due imprenditori, Bertarelli e Del Vecchio, investire per il ...Però ricordo Lukaku scatenare una gazzarra in un finale di tempo nel derby di Coppa Italia di due anni fa (arbitrato in maniera disastrosa per i rossoneri da un certo signor Valeri, come sempre ...