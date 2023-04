Inter, attacco da ricalibrare: solo Lukaku nelle ultime cinque (Di giovedì 6 aprile 2023) Le ultime cinque partite dell’Inter in particolare hanno mostrato un grave problema nell’attacco dell’Inter. Due le reti segnate, entrambe su rigore da Romelu Lukaku. Nonostante l’utilizzo di tutti e quattro i membri del reparto offensivo. attacco DA SISTEMARE – Due gol nelle ultime cinque partite, entrambi su rigore. Questi i numeri registrati dall’Inter che, nonostante la mole di gioco e le occasioni prodotte in ogni gara, faticano a trovare la via del gol. Sono soprattutto gli attaccanti a deludere, come mostrano i dati. Le due reti sono arrivate infatti grazie a Romelu Lukaku, ma entrambe “soltanto” da calcio di rigore (contro Spezia e Juventus in Coppa Italia). Tutto questo ... Leggi su inter-news (Di giovedì 6 aprile 2023) Lepartite dell’in particolare hanno mostrato un grave problema nell’dell’. Due le reti segnate, entrambe su rigore da Romelu. Nonostante l’utilizzo di tutti e quattro i membri del reparto offensivo.DA SISTEMARE – Due golpartite, entrambi su rigore. Questi i numeri registrati dall’che, nonostante la mole di gioco e le occasioni prodotte in ogni gara, faticano a trovare la via del gol. Sono soprattutto gli attaccanti a deludere, come mostrano i dati. Le due reti sono arrivate infatti grazie a Romelu, ma entrambe “soltanto” da calcio di rigore (contro Spezia e Juventus in Coppa Italia). Tutto questo ...

